Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a purtat discuții cu premierul Marcel Ciolacu, vineri la Sambata de Sus, județul Brașov, la reuniunea Consiliului Politic Național al PSD, despre marile proiecte pentru dezvoltarea județului Suceava. Cu acest prilej, Șoldan…

- La alegerile locale din 9 iunie 2024, principala „batalie" s-a purtat intre liberalul Gheorghe Flutur și social-democratul Gheorghe Șoldan, fiecare din ei obținand un scor mai bun in unele localitați, sau mai slab, in altele, doar intr-una singura, din 114, fiind la ...

- Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis astazi un mesaj dupa ce potrivit rezultatelor neoficiale a pierdut alegerile pentru șefia județului pentru un nou mandat. Alegerile au fost caștigate de deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan. „Alegatorii au…

- Presedintele in functie al Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, si-a recunoscut infrangerea in alegerile de duminica, in care a incercat sa obtina un nou mandat. ”Alegatorii au intotdeauna dreptate! Avand in vedere rezultatele care se prefigureaza la presedintia Consiliului Judetean Suceava,…

- Presedintele in functie al Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, si-a recunoscut infrangerea in alegerile de duminica, in care a incercat sa obtina un nou mandat. ”Alegatorii au intotdeauna dreptate! Avand in vedere rezultatele care se prefigureaza la presedintia Consiliului Judetean Suceava,…

- Președintele in funcție al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis luni un comunicat de presa, prin care le mulțumește celor care l-au votat și il felicita pe candidatul PSD la președinția CJ, deputatul Gheorghe Șoldan, pentru caștigarea alegerilor. Numaratoarea voturilor inca nu ...

- Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan și-a prezentat programul pentru dezvoltarea județului Suceava. Gheorghe Șoldan a spus ca acest program cuprinde proiecte și direcții concrete pentru schimbarea in bine a județului Suceava in urmatorii patru ani.…

- Prezent la o intalnire electorala cu cetațenii comunei Baia, alaturi de primarul Maria Tomescu, deputatul PSD Gheorghe Șoldan, a declarat ca președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur se lauda cu un județ plin de autostrazi, in timp ce sunt sute de kilometri de drumuri județene nemodernizate.…