Presedintele ALDE, Daniel Olteanu, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca este "halucinant" modul in care este guvernata tara si ca, in mod normal, actualul Guvern si premierul nu ar trebui sa mai fie in functie. Olteanu considera ca este nevoie ca ALDE, prin alesii sai locali, sa se preocupe mai mult de problemele cetatenilor. "Trebuie sa ne aplecam mai mult asupra problemelor cetatenilor, la nivelul nostru, de buna guvernare locala, pentru ca ceea ce se intampla astazi la nivel national, cu guvernarea, este absolut halucinant. Nu poti sa vii sa spui cetatenilor,…