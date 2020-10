Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne explica, pe contul personal de Facebook, intervenția in forța a jandarmilor din metroul bucureștean, unde au arestat mai mulți suporteri ai echipei de fotbal Steaua, scrie G4media.ro Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a atras sambata atenția, intr-o postare pe Facebook,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, atrage atentia ca autoritatile nu vor permite ca "grupari violente sa puna stapanirea pe strazi, pe fenomenul sportiv". Afirmatia sa vine in contextul in care, vineri, aproximativ 30 de suporteri stelisti au fost condusi la sectia de politie in…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca situația pandemiei in Europa este „foarte grava” din cauza „ratei alarmante de transmitere”. Jumatate din țarile europene au raportat o creștere cu peste 10% a cazurilor noi, in ultimele doua saptamani.

- Poliția din Portland a arestat peste 50 de persoane in timpul demonstrațiilor violente de sambata seara, care au marcat 100 de zile de proteste din oraș de la moartea afro-americanului George Floyd, la sfarșitul lunii mai, informeaza CNN.Arestarile s-au produs pe fondul tensiunilor dintre manifestanții…

- David Frost, negociatorul britanic in problema Brexit-ului a afirmat, duminica, intr-un interviu acordat prestigioasei publicații Mail on Sunday, ca Regatul Unit nu va deveni „un stat-vasal” al Uniunii Europene. Afirmația a fost facuta in contextul in care negocierile cu UE, care stagneaza, se apropie…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a avertizat marti in legatura cu pericolul reprezentat de imperialism, cu ocazia unui eveniment comemorativ, organizat la Gdansk, la implinirea a 81 de ani de la inceperea celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza dpa. ''Acest loc este un simbol al eroismului…

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a pledat joi, la Oslo, pentru incheierea rapida a unui acord de liber schimb intre tara sa si Norvegia, dar a avertizat in legatura cu o eventuala acordare a Premiului Nobel pentru Pace opozantilor Beijingului, transmite AFP. In 2010, atribuirea prestigiosului…

- Cei trei barbati pusi sub acuzare in legatura cu uciderea unui alergator de culoare in februarie in statul american Georgia au pledat "nevinovat" vineri la tribunalul din comitatul Chatham, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Ahmaud Arbery, in varsta de 25 de ani, a fost omorat in seara de 23 februarie…