Preşedintele Afganistanului: Îmi cer scuze că am fugit din ţară Fostul presedinte afgan Ashraf Ghani a incercat miercuri sa explice plecarea sa brusca din Kabul, in conditiile in care talibanii incercuisera orasul. Ghani si-a cerut scuze poporului afgan pentru ceea ce a facut, afirmand ca nu a avut de ales, intrucat echipa sa de securitate i-a spus ca ramanerea sa in oras ar declansa lupte stradale, ceea ce nu s-a mai vazut la Kabul de la razboiul civil din anii 1990. Ghani a asigurat ca a fost cea mai dificila alegere din viata sa, dar a acceptat sa plece din Kabul pentru a evita noi varsari de sange. El si-a exprimat de asemenea regretul ca, asemenea predecesorilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Armata americana a facut inutilizabile avioane, vehicule blindate si un sistem de aparare antiracheta inainte de a parasi aeroportul din Kabul in cursul noptii de luni spre marti, a indicat un inalt responsabil militar american, generalul Kenneth McKenzie, citat de AFP. Seful comandamentului central…

- Un influencer de pe Instagram, Tommy Marcus, a reusit sa stranga, printr-o campanie pe platforma gofundme, peste 7 milioane de dolari pentru a ajuta la evacuarea afganilor care vor sa fuga de regimul taliban. Tanarul in varsta de 25 de ani din New York, care are pe Instagram contul Quentin Quarantino…

- Un lider taliban cautat de Statele Unite ale Americii și Organizația Națiunilor Unite a fost fotografiat in capitala afgana Kabul, inaintea discuțiilor privind formarea unui nou guvern, relateaza BBC. Khalil Haqqani, care face parte din rețeaua Haqqani, unul dintre cei mai duri talibani, a…

- Nikita Ishchenko, purtatorul de cuvant al Ambasadei Rusiei in Kabul, a declarat, luni, pentru agenția de știri RIA, ca președintele afgan Ashraf Ghani ar fi fugit din țara cu patru mașini și un elicopter pline cu bani, scrie Reuters. Mai mult, el s-ar fi vazut nevoit chiar sa lase o parte din bani pe…

