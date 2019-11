Peste 600 de luptatori ai SI, grupare cunoscuta la nivel local sub acronimul Daesh, s-au predat impreuna cu familiile lor guvernului afgan in ultimele saptamani. Oficiali sustin ca atacuri aeriene ale fortelor afgane si ale coalitiei, lipsa fondurilor si moralul scazut au determinat gruparea jihadista sa renunte.



''Nimeni nu credea in urma cu un an ca vom rezista si vom spune astazi ca am eliminat Daesh", a spus Ghani in cadrul unei reuniuni a veteranilor si a oficialilor la Jalalabad, principalul oras din provincia Nangarhar (est) in care s-a inregistrat un val de atacuri sinucigase…