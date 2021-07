Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au atentionat marti Turcia in legatura cu mentinerea de trupe in Afganistan dupa retragerea fortelor straine din aceasta tara, spunand ca este o decizie "condamnabila", relateaza AFP. "Decizia liderilor turci nu este inteleapta. Este o incalcare a suveranitatii si integritatii noastre…

- Talibanii au atentionat marti Turcia in legatura cu mentinerea de trupe in Afganistan dupa retragerea fortelor straine din aceasta tara, spunand ca este o decizie "condamnabila", relateaza AFP. "Decizia liderilor turci nu este inteleapta. Este o incalcare a suveranitatii si integritatii noastre teritoriale",…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut vineri presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ''Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca Ankara si Washington s-au pus de acord asupra 'modalitatilor' unei viitoare asumari a securitatii aeroportului din Kabul de catre fortele turce dupa retragerea americana din Afganistan, transmite AFP. 'Impreuna cu SUA si NATO, am…

- Trupele americane si NATO au parasit baza aeriana de la Bagram, au declarat vineri mai multe surse din cadrul Pentagonului pentru AFP și BBC, acestea adaugând ca retragerea tuturor trupelor straine din Afganistan este iminenta, potrivit News.ro.„Toate fortele coalitiei au parasit…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a anuntat ca a inlocuit doi ministri, al Apararii si al Afacerilor Interne, si pe seful Statului Major, pe fondul cresterii numarului de victime in randul fortelor de securitate afgane in luptele intensificate cu talibanii. Acestia afirma ca sunt dispusi sa continue…

- Negociatori ai guvernului afgan si membri ai conducerii miscarii talibane s-au intalnit vineri in Qatar pentru a discuta in legatura cu negocierile de pace din Afganistan, care sunt blocate de luni de zile, au declarat oficiali ai ambelor parti, relateaza AFP. ''O reuniune a avut loc astazi…

- Bilanțul deceselor dupa atentatele cu bomba comise sambata in apropierea unei scoli pentru fete dintr-un cartier din Kabul a crescut la 85, potrivit autoritaților afgane citate de agenția EFE și Agerpres.„Ultima informatie pe care am primit-o mentioneaza ca 85 de persoane au murit si 147 au fost ranite”,…