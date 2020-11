Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele afgan Ashraf Ghani i-a indemnat marti pe donatorii internationali sa continue sa ajute tara sa, chiar daca el se asteapta la o reducere a acestui ajutor in contextul unei economii mondiale afectate de pandemia de COVID-19, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. "Suntem pe cale sa…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat joi ca nu va impune ''carantina nationala'' in pofida recrudescentei pandemiei de COVID-19 in Statele Unite in ultimele saptamani, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Nicio circumstanta nu ar putea justifica in opinia mea o carantina nationala totala.…

- Ziarul Unirea Saptamana de lucru de 4 zile, soluție in contextul crizei COVID: Tot mai multe state UE se gandesc sa-și ajute economiile sa-si revina de pe urma pandemiei de coronavirus Tot mai multe tari ar trebui sa adopte o saptamana de lucru de patru zile pentru a-si ajuta economiile sa-si revina…

- Biden a mai spus ca liderii de afaceri si de sindicat au semnalat dorinta de a coopera pentru a reface economia americana afectata de pandemie, insa a subliniat ca mai intai este nevoie ca pandemia de COVID-19 sa fie adusa sub control si a cerut Congresului sa adopte programul de masuri de sustinere.…

- Candidatul democraților la Casa Alba, Joe Biden, a anuntat luni crearea unui grup operational format din experti medicali ce va fi insarcinat cu dezvoltarea unui plan pentru limitarea raspandirii noului coronavirus in America, relateaza dpa. Mass-media l-au dat pe Joe Biden ca fiind caștigator al…

- Klaus Iohannis a afirmat ca pandemia de COVID-19 reprezinta pentru Romania "cea mai dramatica perioada de dupa 1989". Președintele a dat asigurari ca tara noastra va continua sa se adapteze, astfel incat sa fie depașita criza la nivel mondial.

- Pandemia de Covid-19 este in ziua cea mai neagra. Au fost inregistrate 73 de decese in Romania, in doar 24 de ore. Cinci dintre acestea au avut loc in județul Timiș. Sunt peste 2.100 de cazuri noi in Romania și 82 in Timiș!

- Presedintele afgan Ashraf Ghani efectueaza luni o vizita in Qatar, unde se intalneste cu lideri ai emiratului, insa nu si cu reprezentanti ai talibanilor, in pofida negocierilor de pace aflate in curs la Doha, anunta oficiali afgani, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Negocieri intre Guvernul…