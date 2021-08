Ministerul Afacerilor Externe din Tadjikistan a anuntat luni ca presedintele Afganistanului, Ashraf Ghani, care si-a parasit duminica tara la bordul unui avion, nu se afla pe teritoriul tadjik, transmite EFE.



''Avionul domnului Ashraf Ghani nu a intrat in spatiul aerian al Tadjikistanului si nici nu a aterizat pe teritoriul tarii'', a transmis diplomatia tadjika intr-un comunicat in care mai mentioneaza ca Tadjikistanul, tara care are granita comuna cu Afganistanul, nu a primit din partea afgana nicio solicitare in acest sens.



Ghani a parasit capitala afgana…