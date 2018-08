Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 100 de membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi incepand de joi in luptele cu talibanii pentru controlul orasului Ghazni, in estul Afganistanului, a declarat luni ministrul afgan al apararii, Tariq Shah Bahrami, relateaza AFP. 'Aproximativ 100 de membri ai fortelor…

- Ministrul norvegian al pescuitului, Per Sandberg, va demisiona luni dupa ce a recunoscut anterior ca a incalcat protocoalele de securitate ale guvernului in timpul unei vizite private in Iran, relateaza ziarul Aftenposten, citand surse neidentificate, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Per Sandberg,…

- Analiza privind mutarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim "este gata" Ministrul de externe Teodor Melescanu a anuntat ca este gata analiza privind mutarea Ambasadei României la Ierusalim si ca documentul va fi în curând trimis Presedintiei, premierului si Parlamentului. Teodor…

- Administratia Prezidentiala critica rectificarea bugetara a Guvernului, precizând ca, prin taierea fondurilor Presedintiei cu 11 milioane de lei, România nu-si va putea pastra angajamentele, precum Summit-ul celor 3 mari, a anuntat Madalin

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a laudat luni "pozitia ferma" a lui Donald Trump asupra Iranului dupa declaratii de o virulenta rara facute de presedintele SUA impotriva Teheranului, a anuntat biroul lui Netanyahu, informeaza France Presse. "Vreau sa aduc omagiu pozitiei ferme exprimate…

- Analiza Ministerului de Externe privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim va fi trimisa in aceasta saptamana Presedintiei, Guvernului si Parlamentului, a anuntat, marti, ministrul Teodor Melescanu. El a precizat ca analiza nu are o concluzie, ci cuprinde avantaje si dezavantaje…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi, in contextul vizitei de lucru pe care o efectueaza in Lituania, o intrevedere cu presedintele Parlamentului lituanian, Viktoras Pranckietis, discutiile vizand teme legate de relatia bilaterala dintre cele doua state si aspecte privind agenda europeana si cea…

- Ministrul italian de Interne Matteo Salvini l-a indemnat miercuri pe presedintele francez Emmanuel Macron sa dea dovada de ”generozitate” in primirea migrantilor si a acuzat Franta ca nu si-a respectat angajamentele in domeniul migratiei, relateaza AFP. Franta s-a angajat sa primeasca 9.000 de migranti…