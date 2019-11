Președintele AEP: Votul prin corespondență a fost un eșec. Vor fi din nou cozi la secțiile din străinătate Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, nu este multumit de cum a decurs votul prin corespondenta. Mai mult, il considera un eșec in conditiile in care doar 41.000 de persoane si-au manifestat interesul de a vota in acest mod. “Nu sunt multumit de votul prin corespondenta. Am spus de foarte multe ori, votul prin The post Președintele AEP: Votul prin corespondența a fost un eșec. Vor fi din nou cozi la secțiile din strainatate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Marcel Boloș, propus ministru al Fondurilor Europene, a primit aviz favorabil, marți, in comisiile parlamentare reunite pentru afaceri europene. Votul a fost dat in urma audierii acestuia in forurile legislative, fiind 21 de voturi pentru, patru impotriva și șase abțineri. Liderul Pro Romania,…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, se va prezenta luni, 4 noiembrie, in plenul reunit al Parlamentului, pentru a obține votul de investitura pentru noul Guvern format. Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis, luni, ca audierea miniștrilor propuși sa faca parte din…

- Ministerul Afacerilor Externe a publicat lista si harta interactiva ale celor 835 de sectii de votare pe care le organizeaza in strainatate la alegerile prezidentiale din 10 noiembrie, potrivit unui comunicat al instituției. Sunt aproape de trei ori mai multe fața de scrutinul prezidențial di 2014.…

- Guvernul Dancila a fost demis de plenul Parlamentului, care a aprobat joi moțiunea de cenzura depusa de opoziție cu 238 de voturi ”pentru” și cinci „impotriva”. Votul a fost secret, cu bile. Pentru a trece moțiunea de cenzura erau necesare 233. Premierul Viorica Dancila i-a cerut joi presedintelui Klaus…

- Calin Popescu Tariceanu a facut o serie de declarații miercuri seara la postul național de televiziune. El a acuzat-o pe Viorica Dancila ca incearca cu orice pret sa restructureze ALDE și totodata sa evite necesitatea venirii in Parlament. Liderul ALDE a precizat ca premierul nu va scapa de votul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca va merge in Parlament saptamana viitoare pentru votul de incredere. Liderul PSD a afirmat ca nu a decis daca votul va fi pentru restructurarea Guvernului sau pentru o simpla remaniere. Dancila a preciazt ca daca se va merge pe varianta restructurarii, vor…

- Votul din Diaspora la alegerile prezidențiale din noiembrie, care se va desfașura pe parcursul a trei zile, vineri, sambata și duminica, ridica mai multe probleme de logistica decat au fost luate in calcul la adoptarea noii legislații electorale prin care s-a dorit sa nu se mai repete ceea ce s-a intamplat…

- Guvernul a adoptat, marți, hotararea privind programul calendaristic la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie (primul tur) si 24 noiembrie (al doilea tur). Cetațenii romani din strainatate pot vota, in primul tur al prezidențialelor, in zilele de 8, 9 și 10 noiembrie, iar in al doilea tur pe 22,…