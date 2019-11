Președintele AEP despre alegerile PREZIDENȚIALE: Sunt cele mai SCUMPE alegeri; Ne ducem undeva la 100 de MILIOANE de lei Președintele Autoritații Electoarele Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a afirmat, vineri, ca cele mai costisitoare alegeri sunt cele de anul acesta, totalul cheltuielilor pentru organizare fiind de 150 de milioane de lei, 100 de milioane pentru cele din țara și 50, in strainatate.„Sunt cele mai scumpe alegeri. De ce? Pentru ca...Legea finanțarii partidelor, e vorba de zece milioane, daca ne-am duce la suma maxima pe care ar trebui s-o cheltuiasca acești competitori, 14 la numar, ar trebui sa ne ducem undeva la 100 de milioane de lei, daca nu și mai bine, dar avem acum, doar pana in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

