- Premierul Ludovic Orban se declara "stupefiat” de decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind amendarea presedintelui Klaus Iohannis pe motive de discriminare etnica. "O majoritate PSD-UDMR a luat o decizie care nu are nicio legatura cu legea si cu regimul sanctionatoriu…

- Printre deciziile adoptate miercuri de Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii se afla și una legata de intenția de a interzice manelele la Timișoara. Citește și: Nicolae Robu a interzis manelele pe domeniul public. Sunteti de acord cu masura? VOTATI AICI…

- Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința de soluționare a petițiilor in data de 20 mai 2020, l-a amendat pe președintele Klaus Iohannis pentru discriminare și a adoptat și alte...

- Klaus Iohannis anunța ca va contesta amenda primita de la CNCD in scandalul autonomiei Ținutului Secuiesc.Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a luat act de hotararea de astazi a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii. Avand in vedere ca decizia CNCD este una profund politica,…

- Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința de soluționare a petițiilor in data de 20 mai 2020, a adoptat urmatoarele hotarari:NU SUNT FAPTE DE DISCRIMINARE: Afirmațiile domnului Ludovic Orban: „Toata ciuma roșie, toți cei care se bateau…

