Stiri pe aceeasi tema

- Președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buica, cheama romanii sa se implice in alegerile locale din 27 septembrie. Invitația vizeaza funcțiile de președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora, precum și cele de operatori de calculator.Președintele…

- Romania este o tara a contrastelor cand vorbim despre digitalizare, iar la momentul actual traiesc in doua Romanii: a pixului albastru, cu care trebuie sa semnez destul de multe acte in original, respectiv Romania aplicatiilor dezvoltate local, care ne ajuta sa avem cu totii o viata in care sa actionam…

- Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor si Robert Cazanciuc, presedintele interimar al Senatului i-au trimis premierului Orban o scrisoare in care este chemat in fata Parlamentului. PSD ii cere premierului sa prezinte țarii un plan detaliat pentru gestionarea pandemiei, inceperea școlii și…

- Presedintele PMP Sibiu, Ion Ariton, a afirmat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderul partidului, europarlamentarul Eugen Tomac, ca sunt sanse reale ca la alegerile locale candidatii formatiunii sa castige sapte-opt primarii din judet, potrivit Agerpres.La eveniment…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca pana pe 10 iulie vor fi stabiliti candidatii liberali la alegerile locale, informeaza AGERPRES . ”Privitor la alegerile locale am stabilit mai multe lucruri – termenul de 10 iulie ca termen pentru stabilirea candidatilor partidului pentru…

- Președintele PNL, prim-ministrul Ludovic Orban, a anunțat, luni, dupa ședința BEx al PNL, ca pana pe 10 iulie vor fi stabiliți candidații liberali la alegerile locale. „Privitor la alegerile locale am...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti, ca romanii vor avea din nou dreptul sa-si exprime liber credinta, iar Guvernul ar trebui "sa dea drumul si la economie". "Le-a dat Dumnezeu mintea de pe urma! Dupa atatea luni, romanii vor avea din nou dreptul sa-si exprime liber credinta,…

- Romanii iau deja cu asalt agentiile de turism pentru rezervari „acasa, in Romania”, insa „destinatia-vedeta”, cu circa 10.000 rezervari pentru prima saptamana dupa 1 iunie, ramane Litoralul romanesc, afirma presedintele Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT), Corina Martin.…