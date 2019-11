“Nu sunt multumit de votul prin corespondenta. Am spus de foarte multe ori, votul prin corespondenta credeam ca are un succes, a fost un esec, indiferent de cat de mult am informat noi cetatenii, indiferent de cate deplasari am facut acolo in strainatate in a informa cetatenii, 41.000 de cereri nu sunt multumitoare. La acest moment deja 17.000 de voturi s-au intors, suntem intr-un proces continuu, dar nu este satisfacator. Cred ca daca s-ar fi introdus si s-ar introduce si pentru tara si in strainatate cetatenii ar fi mai implicati sa voteze prin corespondenta”, a declarat Constantin-Florin…