Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul austriac de Interne a declarat recent ca este un moment nepotrivit pentru extinderea Spațiului Schengen, cand sistemul frontierelor externe nu funcționeaza.Austria devine acum a treia țara, dupa Olanda și Suedia, care are unele rezerve privind aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației.Eugen…

- Olanda ar putea cere in mod oficial separarea Bulgariei de Romania in ceea ce privește votul pentru intrarea in spațiul Schengen a celor doua țari, alaturi de Croația, scrie presa bulgara.

- Este posibil ca Olanda sa solicite in mod oficial separarea Bulgariei de Romania la votul care va decide care dintre aceste tari, alaturi de Croatia, se va alatura Spatiului Schengen, scrie ziarul bulgar „Capital", citand surse proprii. Potrivit acestor informatii, Haga lucreaza pentru separarea Romaniei…

- Haga lucreaza pentru separarea Romaniei de Bulgaria la vot, iar acest lucru este aproape sigur ca se va intampla, scrie ziarul bulgar Capital, citand surse proprii și preluat de Rador. Din cauza problemelor politice interne din Olanda, Bulgaria va fi sacrificata, iar aceasta ar fi o infrangere uriașa…

- Consiliul UE, condus in a doua jumatate a anului 2022 de Cehia, a stabilit calendarul privind decizia de aderare la Schengen pentru trei state comunitare – Romania, Bulgaria si Croatia, arata europarlamentarul USR Vlad Gheorghe. Vor fi doua reuniuni europene in luna noiembrie, iar votul decisiv va avea…

- Expertii Comisiei Europene si ai statelor membre vor prezenta, la 26 octombrie (n.n. – astazi), la Bruxelles, Grupului de lucru pentru chestiuni Schengen, raportul si concluziile lor privind misiunea de evaluare Schengen din Romania si Bulgaria, iar Consiliul trebuie sa faca apoi pasii necesari pentru…

- „Ma gandesc ca l-a luat un pic valul”, a comentat joi președintele Klaus Iohannis, dupa ce europarlamentarul liberal Rareș Bogdan s-a intrebat in urma cu o zi daca Romania trebuie sa blocheze la granița trenurile și sutele de camioane cu cereale care tranziteaza zilnic țara spre piețele occidentale…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a avut miercuri un discurs vehement la dezbaterea din Parlamentul European dedicata aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. El a facut referire la opoziția unor state UE, amenințand cu declanșarea unei crize la nivel european. ”De 11 ani, doua țari pe care…