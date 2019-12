Stiri pe aceeasi tema

- "Multe pot fi spuse la 30 de ani de la momentul in care, cu timiditate, dar si cu determinare, cautam sa invatam sa traim in firescul libertatii. Intelegem, tot mai mult si mai repede in ultimii ani, ca libertate inseamna si responsabilitate. Ii voi lasa pe istorici sa vorbeasca despre ce a fost.…

- Momentul comemorarii evenimentelor din decembrie 1989 este coplesitor si "un prilej de cumpanire", fiind totodata un moment benefic pentru ca ranchiuna sa fie lasata deoparte, a afirmat duminica presedintele Academiei Romane, prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop.

- Momentul comemorarii evenimentelor din decembrie 1989 este coplesitor si "un prilej de cumpanire", fiind totodata un moment benefic pentru ca ranchiuna sa fie lasata deoparte, a afirmat duminica presedintele Academiei Romane, prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop. "Este bine sa lasam deoparte ranchiuna si…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, afirma ca lectia sa personala, dupa Revolutie si intreaga perioada scursa de la atunci, este ca romanii nu trebuie sa se mai lase "dusi de nas" de cei care "chiar si dupa 30 de ani traiesc din manipularea celor cu bun-simt". "Multe pot…

- "Cu toate greutațile-imense!-pe care a trebuit sa le infruntam, in tranziție, in reconstrucția democratica a Romaniei, ne-am atins obiectivele strategice: integrarea europeana, asigurarea securitații externe, prin aderarea la NATO, crearea unei economii de piața, libera circulație a cetațenilor romani.…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 imaginile de la Inalta Curte, unde, vineri, urmasii eroilor de la Revolutie au fost inchesuiti cu sutele la primul termen in procesul care se desfasoara la 30 de ani de la Revolutie. In contextul in care doar citarea martorilor a durat cinci ore,…

- Spectaculos, ca in fiecare an, Focul lui Sumedru a adunat in targul de la Topoloveni aproape 10.000 de participanți. Momentul culminant l-a reprezentat aprinderea flacarilor de catre primarul Gheorghița Boțarca. Cei mai entuziasmați au fost copiii, iar pentru femei a fost prilej sa le imparta mere,…

- Liderul PSD Bacau, europarlamentarul Dragoș Benea, spune ca problemele din organizația locala s-au rezolvat in urma votului de la finele saptamanii trecute și este momentul ca social-democrații sa o ia de la capat. “In momentul in care Guvernul PSD realizeaza cea mai mare investiție din Bacau de la…