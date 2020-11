Stiri pe aceeasi tema

- In Alanya, Turcia, a fost inaugurat un Consulatul onorific al Republicii Moldova. La eveniment a participat ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Oleg Țulea, dar și omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu.

- Guvernul a aprobat, in ședința de ieri, numirea actualului Ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Oleg Țulea, in funcția de ambasador extraordinar și pleniportențiar in Ungaria. Decretul privind numirea acestuia urmeaza a fi transmis președintelui Republicii Moldova.

- Fugarul Cristian Rizea a ramas fara cetațenie moldoveneasca, potrivit unui drecret semnat de presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, si care a fost publicat in Monitorul Oficial din Moldova. Cand a obtinut cetatenia, Cristian Rizea si-a schimbat numele in Mihai Cristian Luigi. …

- Igor Dodon, actualul președintele al Republicii Moldova, i-a retras cetațenia fostului deputat Cristian Rizea."Dragi Romani infractorii pe care ii devoalez au platit milioane de euro mafiei politice din Moldova condusa de Igor Dodon si Vladimir Plahotniuc pentru a imi retrage in mod abuziv…

- Oleg Țulea renunța la funcția de ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene și revine la postul de ambasador in Ungaria.Comisia parlamentara de profil a aprobat candidatura lui Oleg Țulea in funcția de ambasador. Informația a fost confirmata pentru publka.

- Oleg Țulea va fi Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova in Ungaria. Comisia politica externa și integrare europeana a avizat, in ședința de astazi, candidatura sa agreata in calitate de Ambasador al Republicii Moldova.

- Moldova și Belarus s-au pronunțat pentru consolidarea ulterioara a relațiilor. Acest lucru a fost relatat in cadrul unei intrevederi a ministrului Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Oleg Țulea, cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Belarus in țara…

- Cinci candidati la functia de presedinte al Republicii Moldova au semnat o scrisoare adresata comunitatii internationale, prin care isi exprima ingrijorarea si sesizeaza partenerii externi despre tentativele de fraudare a alegerilor de catre Igor Dodon si PSRM.