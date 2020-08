Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 alineatul 1 din Legea privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult, anunta Administratia Prezidentiala. Potrivit formei pentru promulgare a legii, "imobilele aflate in proprietatea statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, atribuite in folosinta gratuita cultelor religioase dupa 1 ianuarie 1990, pot fi transmise fara plata in proprietatea unitatilor de cult detinatoare, in conditiile prezentei legi". Legea a fost adoptata…