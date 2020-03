Președintele a promulgat legea prin care părinţii primesc zile libere când şcolile sunt închise Președintele Klaus Iohannis a promulgat, sambata, legea prin care parintii primesc zile libere platite cand scolile sunt inchise in situatii speciale, pentru supravegherea copiilor Parlamentarii au adoptat joi legea prin care angajatorii sunt obligati sa acorde zile libere platite unuia dintre parinti daca scolile se inchid din cauza unor situații speciale. Potrivit legii, parinții care […] Articolul Președintele a promulgat legea prin care parintii primesc zile libere cand scolile sunt inchise a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

