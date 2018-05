Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretele de promulgare a mai multor legi, intre care cea pentru aprobarea Contractului-cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania UE cofinantare pentru transport 2014 - 2020). In decembrie anul trecut, Guvernul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care si-au dat viata pentru Romania in Primul Razboi Mondial. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 13 februarie proiectul de lege privind…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 14 martie, prin vot final, urmatoarele proiecte legislative: 1. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (PL-x 585/2017) - lege ordinara – 155 voturi…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala.Actul normativ…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea privind combaterea ambroziei, informeaza Administratia Prezidentiala.Deputatii au dat unda verde, pe 6 februarie, cu 264 de voturi pentru si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010. Astfel, odata cu intrarea in vigoare a legii, politistii locali vor avea atributii in plus. Ordonanta de urgenta adoptata…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, marti, 13 februarie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobarii Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania UE cofinantare pentru transport 2014-2020), semnat…

