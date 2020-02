Preşedintele a făcut anunţul. Bombardamentele ar putea începe în această noapte Campaniile recente au dus la tensionarea relațiilor intre Ankara și Moscova, care susțin parți opuse in conflictul sirian. Erdogan a reiterat ca Turcia nu poate face fața unui nou val de imigranți. Acesta a declarat ca Ankara nu va permite noi amenințari la granițele sale, chiar daca trebuie sa recurga la puterea militara. "Vom face ce este necesar atunci cand cineva ne amenința teritoriul. Nu vom avea nicio alternativa decat sa recurgem la aceeași varianta daca situația din Idlib nu se va intoarce la normal in curand", a declarat Erdogan. "Nu ne vom abține din a face ceea ce… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

