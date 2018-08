Stiri pe aceeasi tema

- Presedintei fundatiei "Open Dialog", cu sediul la Varsovia, ucraineanca Liudmila Kozlovska, i s-a interzis sederea in Polonia si in intreaga zona Schengen, a declarat ea joi mai multor mass-media, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Ea a spus ca vede aceasta decizie ca fiind motivata politic,…

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin Teatrul Nottara, anunta punerea in vanzare a biletelor la cea de-a VI-a editie a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc in perioada 12 - 21 octombrie 2018. Primii cumparatori se vor bucura de o promotie. Sute de bilete sunt disponibile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a dezmintit joi declaratia presedintelui Donald Trump potrivit careia statele membre NATO au convenit sa-si creasca nivelul cheltuielilor militare peste 2% din PIB, relateaza The Associated Press. ”Exista un comunicat publicat ieri (miercuri). Este foarte detaliat”,…

- Tarile membre ale NATO reunite pentru summitul de la Bruxelles au solicitat miercuri retragerea forțelor militare pe care Rusia le-a staționat ilegal pe teritoriile Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei, intr-o precizare inclusa in premiera in declarația finala a unui summit

- Șefii țarilor UE la summitul de la Bruxelles au decis sa prelungeasca sancțiunile impotriva Rusiei pentru inca șase luni, informeaza Reuters citand o sursa diplomatica. „A fost o discuție foarte scurta despre Rusia, Ucraina și Acordurile de la Minsk, care au dus la o decizie politica de a prelungi sancțiunile…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat vineri proiectul de rezolutie propus de Chisinau privind retragerea trupelor ruse din Transnistria, regiune separatista din estul Republicii Moldova, cu 64 de voturi pentru, 15 impotriva si 83 de abtineri, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md.Autoritatile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca Andrei Nastase este primarul ales al Chisinaului, iar orice incercare de a impiedica respectarea vointei clare exprimate de cetatenii Capitalei Republicii Moldova reprezinta un atac impotriva democratiei.”Andrei Nastase este primarul ales al Chisinaului.…

- Indicatorii economici ai Republicii Moldova dau motive de optimism Uniunii Europene, insa situatia politica din republica ramane una ingrijoratoare, a declarat europarlamentarul lituanian Petras Austrevicius intr-un interviu acordat Radio Europa Libera, citat miercuri de Radio Chisinau. In opinia…