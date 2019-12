Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de produse de panificatie au crescut cu 20% in acest an, cele mai apreciate produse in tarile Uniunii Europene, dar si in SUA, Canada si chiar Australia fiind cozonacii traditionali romanesti si produsele congelate, a declarat presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie…

- O tradiție pastrata din 1951. In Romania se produc cele mai multe viori din UE, care ajung in toata lumea Statele membre ale Uniunii Europene au exportat anul trecut 105.000 viori, in valoare de 23,3 milioane de euro, iar Romania este cel mai mare exportator de viori al UE in restul lumii, arata datele…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 24.00 au votat la sectiile deschise in strainatate 296.141 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Cei mai multi romani au votat pana la ora 24.00 in:Italia: 51.454Marea Britanie: 50.083Germania: 41.388Spania: 36.729Republica…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 23.00 au votat la sectiile deschise in strainatate 295.636 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Cei mai multi romani au votat pana la ora 23.00 in:Italia: 51.454Marea Britanie: 50.081Germania: 41.388Spania: 36.729Republica…

- Luni, 11 noiembrie, incepand cu ora 18.00, la Cercul Militar National din Bucuresti va avea loc receptia de prezentare a lotului care va reprezenta Armata Romaniei la "Invictus Games Haga 2020".In mai 2020, Armata Romaniei, cu un lot format din 20 de militari raniti, participa pentru a treia oara, la…

- Britanicii duc un stil de viata mai nesanatos si beneficiaza de mai putini medici si asistente pe cap de locuitor decat populatiile altor tari dezvoltate, se arata intr-un raport OCDE, scrie Agerpres dupa o relatare Press Association. Potrivit raportului, britanicii beau mai mult alcool si…

- Parisul cauta specialiști in afara UE. Franta va introduce din vara cote de lucratori imigranti extracomunitari Franta va introduce cote de lucratori imigranti din afara Uniunii Europene, a declarat marti ministrul muncii, Muriel Penicaud, o masura ceruta de multa vreme de partidele de dreapta, transmit…

- Un roman mananca aproape 100 de kilograme de paine, peste 58 kilograme de carne și numai 48 de kilograme de fructe pe an, arata un comunicat al Institutului Național de Statistica (INS), citat de Agerpres. Romania are un consum de paine cu 30% mai mare decat media europeana. Painea si produsele de franzelarie…