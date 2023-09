Stiri pe aceeasi tema

- La sosirea la locuința sa, Dumitru Buzatu a trecut pe langa reporterii de la fața locului, escortat de anchetatori, și a afirmat: „Veți fi informați”.Președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, prins in flagrant de DNA cand lua mita. Suma, halucinanta: 1,25 milioane lei pentru acordarea unui contractPreședintele…

- Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, ar fi fost prins in flagrant de DNA in timp ce lua mita 1.25 de milioane de lei. Marcel Ciolacu convoaca de urgența Biroul Politic Național și propune excluderea lui Dumitru Buzatu, dupa ce acesta ar fi fost prins, vineri, luand mita. Procurorii efectueaza vineri…

- ȘOCANT… Buzatu a fost prins cu sacul de bani in fața unui restaurant din Vaslui! Afacerea, se pare, era monitorizata de DNA de mai multa vreme și a plecat de la denunțul unui om de afaceri, care lucra cu CJ Vaslui și care a fost scos de pe o lucrare, pentru ca nu voia sa […] Articolul Detalii incendiare…

- La aceasta ora procurorii efectueaza percheziții la domiciliul lui Dumitru Buzatu.Vasile Buzatu a fost ales deputat in 1992, pe listele PDSR, și s-a aflat in Parlamentul Romaniei pana in 2012 (cu o mica pauza in 2001, dupa fuziunea PDSR cu PSD). In 2012, a devenit președintele Consiliului Județean Vaslui.In…