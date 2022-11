Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden le-a spus partenerilor Statelor Unite din G7 și NATO ca exploziile din Polonia au fost rezultatul acțiunilor apararii aeriene ucrainene, transmite Reuters, citind surse din Alianța Nord-Atlantica. Publicate marți, 15 noiembrie, in Polonia, fotografii ale epavei rachetei,…

- Președintele american Joe Biden le-a spus aliaților ca racheta care a ucis doua persoane in Polonia era o racheta de aparare antiaeriana ucraineana, a declarat miercuri o sursa NATO, conform Reuters.

- Trei oficiali americani au afirmat ca evaluarile preliminare au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de fortele ucrainene asupra uneia rusesti care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marti. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizati…

- Trei oficiali americane au afirmat ca ultimele date ale anchetei au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de forțele ucrainene asupra uneia rusești care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marți. Totuși, oficialii au dorit pastrarea anonimatului deoarece nu erau autorizați…

- Presedintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este putin probabil ca racheta care a lovit Polonia sa fi fost lansata din Rusia, spunand ca Washingtonul si aliatii sai vor sa stabileasca cu exactitate ce s-a intamplat inainte de a decide o reactie, transmite AFP. „Este putin probabil… sa fi…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca informatiile preliminare sugereaza ca este putin probabil ca racheta care a provocat marti o explozie in Polonia si a ucis doi civili sa fi fost lansata din interiorul Rusiei, transmite CNN. Vorbind cu reporterii dupa ce s-a intalnit cu alti lideri mondiali…

- Purtatorul de cuvant al guvernului polonez, Piotr Muller, a declarat, marti seara, intr-un briefing de presa, ca guvernul de la Varsovia ia in considerare sa ceara declansarea Articolul 4 din Tratatul NATO, care ar insemna ca va fi convocata o reuniune a membrilor NATO intrucat „integritatea teritoriala,…

- In ziua in care Kievul aniversa Ziua Independenței, președintele american Joe Biden a anunțat, miercuri, ca Statele Unite vor acorda Ucrainei un nou pachet de ajutoare militare, in valoare de aproape trei miliarde de dolari, informeaza Reuters, citat de Agerpres . Joe Biden a precizat ca este vorba…