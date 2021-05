Președinte Iohannis, despre România post pandemică Președintele a vorbit despre Planul Național de Reziliența și Redresare. „Suntem la mai bine de un an de la debutul pandemiei, care a insemnat in primul rand o criza sanitara fara precedent, dar și o economie masiv afectata. Am depașit impreuna o perioada dificila, care ne-a demonstrat, o data in plus, cat de profunde sunt hibele unui stat lipsit de reforme sanatoase și de finanțari consistente in domenii esențiale. Astazi ne aflam intr-un moment in care știm ca prin vaccinare și imunizarea majoritații cetațenilor putem stopa aceasta pandemie. De acum inainte, așadar, avem un obiectiv foarte precis:… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

