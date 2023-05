Stiri pe aceeasi tema

- Un tren de pasageri ce transporta cel puțin 50 de persoane a deraiat in Olanda noaptea trecuta, dupa ce a lovit echipament de construcție aflat pe calea ferata, iar cateva zeci de oameni au fost raniți, mulți dintre ei in stare grava, au spus serviciile de urgența olandeze, citate de Reuters. Aproximativ…

- Mihai Tudose a declarat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV ca, pe langa Nicolae Ciuca, despre care a afirmat ca are o pensie de 18.000 de lei pe luna, mai sunt subofiteri si ofiteri de rang mai mic cu pensii de 2.000, 3.000 si 4.000 de lei, care nu sunt pensii nesimtite. […] The post…

- Protestele polițiștilor, incepute pe 21 martie, continua și sambata, 25 martie, chiar in Piața Victoriei, in fața Guvernului. Pe 25 martie oamenii legii sarbatoresc Ziua Poliției Romane, prilej cu care premierul, care nu i-a primit pana acum la discuții pe protestatari, le ureaza, prin intermediul unui…

- Politicianul opozitiei de stanga din Grecia, Yanis Varoufakis, a avut nevoie de spitalizare dupa ce a fost atacat de un grup de aproximativ 20 de persoane la iesirea dintr-un restaurant, au anuntat sambata mai multe media elene, citate de DPA. La inceput Varoufakis, 61 de ani, a fost insultat din strada.…

- Romania are aproape 91.500 de milionari in dolari, adica persoane a caror avere depaseste pragul de un milion de dolari. Dintre acestia, doar 2% sunt considerati foarte bogati, cu averi de peste 30 milioane dolari fiecare. Mai exact, Romania are 1.828 de oameni „superbogati”, cei mai multi din regiune,…

- Trei persoane au fost ranite, miercuri, dupa ce remorca unui camion s-a rasturnat, la iesirea din municipiul Pascani, judetul Iasi, iar bustenii transportati au cazut peste mai multi oameni aflati pe trotuar. Accidentul a avut loc in municipiul Pascani, la iesirea spre Motca. ”Din verificarile efectuate…

- Doi barbați bauți au fost prinși de jandarmi in timp ce incercau sa fuga, dupa ce unul dintre ei a lovit cu o mașina trei autoturisme parcate in București. Potrivit Jandarmeriei Romane, in aceasta dimineața, in jurul orei 02:00, un echipaj al Jandarmeriei Capitalei a prins doi barbați aflați sub influența…

- Peste 60 de elevi, copii de gradinița și profesori au fost evacuați, luni dimineața, dintr-o școala din județul Timiș, de teama inundațiilor. Evacuarea școlii din comuna Rachita a fost dispusa in jurul orei 8.00, deoarece unitatea de invațamant se afla in apropierea raului Bega. „Prin Hotararea Comitetului…