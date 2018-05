Presedinte EFOR: Criza pensiilor e cronica si se agraveaza. Dar nu discuti finantele tarii cu un condamnat pentru coruptie

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Varujan Vosganian, purtator de cuvant al ALDE, a declarat marti ca oricine spune ca pilonul II de pensii trebuie sa se reintoarca la pilonul I si sa se suspende ignora interesele pe termen lung ale romanilor, el adaugand ca acesti bani nu pot fi preluati la pilonul I sub nicio forma.…

- Argumentele prezentate, zilele trecute, de AmCham cu privire la pastrarea Pilonului II de pensii n-au ramas fara ecou. Consilierul premierului, Darius Valcov, i-a chemat pe oamenii de afaceri sa discute chiar azi pe aceasta tema, dar acestia au informat ca nu pot onora invitatia decat peste cateva zile.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, miercuri, ca nu vede niciun fel de probleme ca Darius Valcov, consilier al premierului, condamnat in prima instanta pentru coruptie, sa faca parte din delegatia care va merge vineri la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre relatia BNR-Executiv.

- Grupul Damen Shipyards anunta incheierea negocierilor cu Guvernul Romaniei, privind prelarea Santierului Naval Daewoo Mangalia. Intr un comunicat de presa, Damen isi exprima speranta ca, in sedinta AGA a santierului, actionarii vor aproba renuntarea statului roman la dreptul de preemptiune in privinta…

- Ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat marti, la Pitesti, ca pregatirile pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliul Uniunii Europene sunt in grafic. "Noi spunem (...) ca Romania este in grafic in acest proces de pregatire, implicand toate institutiile,…

- Europarlamentarul Ana Gomes o taxeaza dur pe Viorica Dancila, pe care o numeste "premierul de paie" al lui Liviu Dragnea, cel care conduce din umbra Romania. Eurodeputata socialista Ana Gomes ii da, astfel o noua replica fostei sale colege din Parlamentul European, care a acuzat-o ca ar avea…

- "A fost o intalnire foarte importanta cu Majestatea Sa, in care am vorbit despre anul Centenar si despre preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Majestatea Sa ne-a asigurat ca vrea sa faca parte din aceste doua programe deosebit de importante pentru Romania", a spus premierul Dancila.Premierul…