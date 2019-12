Stiri pe aceeasi tema

- China conditioneaza in continuare incheierea unui acord comercial interimar cu Statele Unite de reducerea tarifelor, a anuntat joi Ministerul chinez al Comertului, transmite Reuters, potrivit news.ro.”Partea chineza considera ca daca cele doua parti ajung la un acord pentru faza intai a unui…

- La randul sau, un emisar american a denuntat luni 'intimidarea' practicata de Beijing in Marea Chinei de Sud, la o reuniune a liderilor din Asia de Sud-Est, si i-a invitat la un summit special la Washington, in numele presedintelui Donald Trump. Printre altele, purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) a autorizat vineri Beijingul sa impuna anual sancțiuni pentru produse americane in valoare de 3,6 miliarde de dolari (3,2 miliarde de euro), intr-un litigiu vechi de șase ani legat de masuri antidumping adoptate de Washington, scrie AFP.

- Hua Chunying, o purtatoare de cuvant a Ministerului chinez de Externe, a declarat vineri ca vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, minte, dupa ce acesta a acuzat Beijingul ca incearca sa cenzureze companiile americane și ca incalca drepturile protestatarilor din Hong Kong, potrivit Euronews.„Remarcile…

- China si-a exprimat miercuri "profunda indignare" dupa un vot in Camera Reprezentantilor de la Washington in favoarea libertatilor civile in Hong Kong, noteaza AFP. "Lansam un apel Statelor Unite (...) sa inceteze imediat amestecul in problemele Hong Kongului si in problemele interne ale…

- O delegație talibana s-a întâlnit în Beijing cu reprezentantul chinez pentru Afganistan, dupa ce președintele Trump a anulat în mod neașteptat negocierile cu talibanii, la începutul lunii, scrie DW. Suhail Shaheen, un purtator de cuvânt pentru talibanii afgani…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca Administrația de la Washington a facut progrese impresionante in negocierile cu Administrația de la Beijing, in contextul in care cele doua puteri economice incearca sa incheie disputa comerciala, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.„Voi…

