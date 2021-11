Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe Facebook, primarul și liderul PNL, Ioan Turc compara evenimentele din partidul din care face parte cu un „Stalingrad politic”. Potrivit acestuia, in ultima perioada, PNL a pierdut increderea romanilor, a simpatizanților și a membrilor de partid. Primarul și liderul liberalilor bistrițeni,…

- Primaria Bistrița mai pregatește 5 noi blocuri sociale in Viișoara. Lucrarile la primul bloc social au inceput deja. Constructorul are termen doi ani sa finalizeze construcția. Primaria Bistrița continua sa construiasca blocuri sociale pentru localitatea componenta Viișoara. Lucrarile la prima cladire…

- Intr-o conferința de presa, liderii USR au incercat sa explice situația in care se afla formațiunea politica și mai ales alianța cu PNL la nivel județean. Deși Ioan Turc s-a poziționat impotriva unei alianțe cu PSD, liderul PNL nu i-a cautat pe cei de la USR pentru a clarifica lucrurile. Convocat la…

- „Daca deciziile administrative care influențeaza viața bistrițenilor sunt luate la șuete cu prietenii, rezultatele sunt dezastruoase”, avertizeaza social-democrații din PSD Bistrița-Nasaud. „Un „prieten” v-a solicitat renunțarea la Centrul Intermodal, adica aruncarea la coș a 7 milioane de euro. Același…

- Potrivit președintelui Consiliului Județean, Radu Moldovan, Ionuț Simionca ar fi refuzat o poziție in Guvernul liberal, pentru ca ar fi preferat o „alianța sanatoasa” cu PSD. Mai in gluma, mai in serios, Radu Moldovan a precizat ca Ionuț Simionca va fi primit in PSD daca va face cerere in acest sens.…

- Prima ediție a semi-maratonului Mocaniței a avut loc astazi. Pentru cele doua probe s-au inscris 150 de concurenți, iar unul dintre ei a venit tocmai din Germania. S-a pornit de la Castelul Teleki, iar linia de finish este la Mocanița de la Teaca. Frumusețile și atracțiile turistice din partea de sud…

- Fostul fundaș al Gloriei Bistrița s-a stins la 52 de ani, in urma unui infarct. Se pare ca acesta se afla acasa, la Maluț cand a suferit infarctul. Valer Sasarman a facut parte din Gloria Bistrița in anii `90. Valer Sasarman avea 52 de ani și a evoluat preț de 13 sezoane alaturi de Gloria Bistrița,…