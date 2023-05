”Nu tolerez lipsa implicarii. Am avut in aceasta dimineata o intalnire cu primarul din Bragadiru, cu reprezentantii Apa Ilfov si cu antreprenorii care lucreaza in Bragadiru. Tema discutiei: modul in care se lucreaza in acest moment la reteaua de apa si canalizare in Bragadiru. Nu se lucreaza prost, dar se lucreaza greu. Foarte incet. Nu pot sa tolerez asa ceva”, a scris, luni, pe Facebook, presedintele CJ Ilfov. Hubert Thuma afirma ca sunt strazi pe care trebuie sa se lucreze in paralel pentru doua proiecte. ”De pilda, pe 14 strazi din Bragadiru trebuie introdusa reteaua de apa-canal si, de asemenea,…