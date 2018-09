“Timişoara-Capitală Culturală Europeană” îşi completează echipa

Asociaţia “Timişoara-Capitală Culturală Europeană” îşi completează echipa cu încă două persoane care vor activa în cadrul Consiliului ... The post “Timişoara-Capitală Culturală Europeană” îşi completează echipa appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]