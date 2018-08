Stiri pe aceeasi tema

- Ce cauzeaza pesta porcina africana? Pesta porcina africana este cauzata de un virus. La ce specii de animale apare pesta porcina africana? La porcii domestici si porcii mistreti europeni de toate varstele, indiferent de gen. Pot oamenii sa se infecteze cu pesta porcina africana? Nu! Cum arata un porc…

- Romania este in stare de alerta. Ce s-a intamplat acum 30 de ani in Spania și Portugalia se reediteaza la indigo la noi. Realitatea este mult mai cumplita și masurile care ar trebui luate sunt dure și de neacceptat pentru unii gospodari. Romania se confrunta cu o criza fara precedent și este de-abia…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana in Romania a ajuns la 524, dintre care 521 in gospodariile populatiei, a anuntat, miercuri, presedintele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, adaugand ca pesta a avut o evolutie agresiva,…

- Institutia Prefectului - Judetul Timis a informat Primaria Timisoara despre faptul ca pesta porcina africana are o evolutie deosebit de dinamica pe teritoriul Romaniei, cu extindere continua... The post Pesta porcina africana a ajuns și in vestul țarii! Ce masuri de prevenire trebuie luate appeared…

- Contextul epidemiologic actual,in care riscul pentru introducerea virusului pestei porcine africane este ridicat la un grad fara precedent se impune intarirea masurilor de profilaxie a bolii. Pesta porcina africana este o boala a porcinelor domestice și salbatice,mortala pentru porcii care se imbolnavesc.Pentru…

- Judetul Giurgiu se afla sub cod rosu de atentionare privind posibilitatea aparitiei pestei porcine africane, autoritatile luand o serie de masuri pentru prevenirea acesteia, conform directorului Directiei...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a solicitat, la Bruxelles, sprijin financiar concret pentru fermierii romani afectati de virusul pestei porcine africane si de masurile radicale de interventie ce au trebuit luate.

- Pesta porcina africana este o boala a porcinelor domestice si salbatice, mortala pentru porcii care se imbolnavesc. Pentru aceasta boala nu exista vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor masuri de protectie la venirea in contact cu animalele sanatoase. Avand in vedere contextul…