- Viata in libertate si pace nu trebuie niciodata sa fie considerata un lucru asigurat, a declarat sambata presedinta Slovaciei, Zuzana Caputova, cu prilejul Zilei Victoriei impotriva nazismului, relateaza agentia TASR. Curajul si eroismul membrilor armatelor sovietica, romana si ai altor armate…

- Germania si Italia au fost in anul 2020 principalii parteneri comerciali ai Romaniei, atat in ceea ce priveste exporturile cat si importurile de bunuri, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In 2020, Germania, prima economie europeana, a fost destinatia spre care s-au indreptat…

- Alte 1400 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 9 sint de import (3-Romania, 2-Ucraina, 1- Marea Britanie, 1- Germania, 1-Irlanda, 1-Rusia). {{504697}}Numarul total teste efectuate – 4045, dintre care 3688 primare și 357 repetate.…

