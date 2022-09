Presedinta Ungariei, Katalin Novak, aflata in vizita oficiala in Romania, a declarat ca e necesar ca relatia dintre Ungaria si Romania sa functioneze, iar obiectivul comun este diminuarea tensiunilor existente, nu amplificarea lor. “Suntem tari vecine, de aceea avem nevoie ca relatia dintre Ungaria si Romania sa functioneze. Amandoi vom lucra in acest sens si in anii care urmeaza. Am convenit de asemenea ca noi dorim sa diminuam tensiunile existente, nu sa le amplificam. Nu o sa fim de acord in toate cele – nici pana acum nu am fost de acord in toate – dar cel mai important lucru este sa putem…