Stiri pe aceeasi tema

- Incident deosebit de grav la un centru din Giurgiu. Un polițist a fost filmat in timp ce ii lovește și amenința cu moartea pe copii. Vișinel Balan, fostul vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, a postat pe Facebook un videoclip filmat la centrul Ansaloni din…

- O judecatoare de doar 32 de ani a fost gasita moarta in propria locuința. Polițiștii au deschis dosar pentru moarte suspecta și incearca sa vada cum s-a intamplat tragedia. Colegii judecatoarei au alertat poliția dupa ce aceasta nu a mai ajuns miercuri la munca. Au incercat sa ia legatura cu femeia…

- Liderul USR, Catalin Drula, i-a cerut public explicații președintelui Klaus Iohannis in legatura cu dronele care s-au prabușit in ultimele zile pe teritoriul Romaniei. Intr-o postare pe Facebook, Drula a acuzat ca sunt ascunse publicului informațiile despre tipul de drona care s-a prabușit și i-a cerut…

- Un barbat si o femeie, sot si sotie, au fost gasiti morti intr-un canal de langa Gura Portitei. Barbatul s-a inecat, iar femeia avea o taietura la gat. Potrivit ”Tulcea Noastra”, cei doi, sot si sotie, erau cazati intr-o locatie pe care trebuiau sa o paraseasca duminica la pranz si sa se intoarca acasa.…

- Elena Cristian, analist DC Business, dezvaluie, duminica, intr-o postare pe Facebook, o discuție halucinanta pe care a avut-o cu Florin Petre, primarul din Crevedia, comuna in care funcționa ilegal stația GPL unde s-au produs exploziile in urma carora doua persoane au murit, iar 53 sunt spitalizate. …

- More than a dozen of the world’s biggest tech companies face unprecedented legal scrutiny, as the European Union‘s sweeping Digital Services Act (DSA) imposes new rules on content moderation, user privacy and transparency this month, according to Reuters. Across the EU, a host of internet giants –…

- Imagini cu o femeie care naste pe trotuar, in fata Spitalului Urziceni, au fost publicate, luni, pe Facebook, fiind distribuite de peste o mie cinci sute de persoane. Femeia nu ar fi fost primita in unitatea medicala din lipsa de locuri. ”In ce lume traim!!!! ROMANIA lucrului bine facut! Cum este posibil…

- Un barbat din SUA est acuzat de crima dupa ce ar fi injunghiat o femeie și ar fi postat o inregistrare video cu „ultimele ei momente” pe Facebook, a spus poliția din San Mateo, California, citata de CNN. A man from the California's Bay Area, Mark Mechikoff, is facing a murder charge after allegedly…