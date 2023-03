Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii planuiesc o provocare in Ucraina folosind substanțe chimice toxice, a declarat marți Ministerul rus al Apararii, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministerul chinez de Externe confirma luni ca un balon observat deasupra Americii Latine, desemnat de catre Statele Unite drept un dispozitiv de ”supraveghere” provine din China si precizeaza ca este ”de natura civila”, relateaza AFP, potrivit news.ro.. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministerul de Externe al Coreei de Nord a declarat joi ca exercitiile efectuate de Statele Unite si aliatii sud-coreeni au impins situatia catre o "linie rosie extrema" si ameninta sa transforme peninsula intr-un "arsenal de razboi imens si o zona de razboi si mai critica", relateaza Reuters.…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in Statele Unite, dupa ce un autobuz si un camion au intrat in coliziune in orasul Louisville, din statul New York, in apropierea granitei cu Canada, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un juriu din New York a gasit un imigrant uzbek vinovat de crima și terorism in legatura cu atacul din 2017, cand individul a intrat cu un camion pe o pista de bicicliști, ucigand opt oameni, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a asistat sambata la serviciul funerar in memoria fostului ministru de interne Denis Monastirski, decedat in accidentul de elicopter produs miercuri intr-o suburbie a Kievului, informeaza DPA si Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un viscol mortal a lovit Buffalo, New York, in ziua de Craciun, blocand oamenii in mașini, provocand pene de curent și crescand bilanțul victimelor vremii rele care lovește Statele Unite, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul de Externe al Coreei de Nord a negat un raport al presei potrivit caruia ar fi oferit muniții Rusiei, afirmand ca o tranzacție de arme "nu a avut loc niciodata" intre cele doua țari, a raportat vineri agenția oficiala nord-coreeana KCNA, citata de anews.com.tr. Fii la curent cu…