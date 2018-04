Stiri pe aceeasi tema

- Sefa executivului regiunii Madrid, Cristina Cifuentes, si-a anuntat miercuri demisia, dupa ce a fost acuzata ca a obtinut fraudulos o diploma de master si ca a furat produse cosmetice dintr-un magazin, in 2011, relateaza AFP.

- Presedinta regiunii Madrid, Cristina Cifuentes, si-a anuntat miercuri demisia, dupa ce a fost acuzata ca a obtinut fraudulos o diploma de master si ca a furat produse cosmetice dintr-un magazin, in 2011, scrie agerpres.ro.

- Presedinta regiunii Madrid, Cristina Cifuentes, si-a anuntat miercuri demisia, dupa ce a fost acuzata ca a obtinut fraudulos o diploma de master si ca a furat produse cosmetice dintr-un magazin, in 2011, relateaza AFP.

- Presedinta regiunii Madrid, Cristina Cifuentes, si-a anuntat miercuri demisia, dupa ce a fost acuzata ca a obtinut fraudulos o diploma de master si ca a furat produse cosmetice dintr-un magazin, in 2011, relateaza AFP. Cristina Cifuentes, in varsta de 54 de ani, s-a declarat victima unui "linsaj" dupa…

- Sefa executivului regiunii spaniole Madrid, vazuta de unii ca o posibila succesoare a premierului conservator Mariano Rajoy, se afla in mijlocului unui scandal care ar putea sa-i curme cariera in plan politic. Cristina Cifuentes este acuzata ca si-a obtinut diploma de masterat in mod fraudulos. Cu toate…

- Partidul Popular (PP), conservator, la putere in Spania, conduce cu un avans scurt in intentiile de vot, inaintea socialistilor, care s-ar plasa pe locul doi daca ar avea loc alegeri generale acum, pe locul trei fiind formatiunea de centru-dreapta Ciudadanos, arata un sondaj oficial difuzat luni…

- Partidul Popular (PP), conservator, la putere in Spania, conduce cu un avans scurt in intentiile de vot, inaintea socialistilor, care s-ar plasa pe locul doi daca ar avea loc alegeri generale acum, pe locul trei fiind formatiunea de centru-dreapta Ciudadanos, arata un sondaj oficial difuzat luni…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…