- „Daca in planul agendei europene decizia din Consiliul JAI a parut o chestiune secundara, pentru o națiune constitutiva a Europei acest vot a ridicat un serios semn de intrebare, la care Europa trebuie sa mediteze. Pentru ca a fost un test pe care nu Romania, ci Europa l-a picat”, a declarat Nicolae…

- Continua seria de intalniri cruciale, dupa eșecul aderarii țarii noastre la Spațiul Schengen. Șefa Parlamentului European a ajuns la Palatul Cotroceni. Roberta Metsola s-a intalnit cu președintele Klaus Iohannis. Ambii au susținut declarații.„O chestiune pe care am discutat-o este scandalul care a izbucnit…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, efectueaza luni si marti o vizita de lucru in Romania, informeaza Agerpres. Luni, Roberta Metsola va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciuca, dar si cu presedintii Camerei si Senatului – Marcel Ciolacu si Alina Gorghiu.…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, efectueaza luni si marti o vizita de lucru in Romania. Vizita președintelui Parlamentului European are loc in timp ce instituția pe care o conducere este zguduita de un scandal de corupție . Luni, Roberta Metsola va avea intalniri cu presedintele…

- In cursul zilei de marți, 20 decembrie, Metsola va avea o intalnire cu tinerii, in cadrul evenimentului "Impreuna suntem Europa" organizat de Biroul PE in Romania, in parteneriat cu Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, relateaza Agerpres. Potrivit institutiei de invatamant superior, in…

