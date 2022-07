Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis, joi, ca va oferi sprijin Ucrainei ''la fiecare pas'' in drumul țarii catre integrarea in Uniunea Europeana. ''Vom sta alaturi de Ucraina in vremuri de tragedie la fel ca in perioade de prosperitate'', a spus Metsola, adresandu-se prin legatura…

- Compania rusa Gazprom a declarat forța majora in ce privește livrarile de gaze catre Europa pentru cel puțin un client important, potrivit unei scrisori a companiei datata 14 iulie și consultata luni de Reuters. Masura va escalada probabil tensiunile dintre Rusia și Occident. In scrisoare se arata ca…

- Kremlinul a declarat joi ca planurile SUA de a vinde Ucrainei drone MQ-1C Gray Eagle care pot fi armate cu rachete Hellfire nu vor schimba parametrii a ceea ce Rusia numeste o operatiune militara speciala, relateaza Reuters. Reuters a relatat miercuri despre intentia administratiei Joe Biden de a vinde…

- Ucraina nu este nerabdatoare sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin. Trebuie, totusi, sa infrunte realitatea ca acest lucru va fi necesar pentru a se pune capat razboiului, a sustinut vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. ”Exista lucruri de discutat cu liderul rus.…

- Aproximativ 1,16 milioane de persoane au fost duse in Rusia de la inceputul invadarii Ucrainei de catre armata rusa, potrivit informatiilor furnizate sambata de Ministerul Apararii de la Moscova, transmite dpa, preluata de Agerpres. Aceasta cifra include aproximativ 205.000 copii. Doar de vineri, 18.580…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat in plenul legislativului european de la Strasbourg ca Uniunea Europeana sa sprijine mai mult turismul și transporturile din Romania, puternic afectate de razboiul din Ucraina și de pandemie. Acesta a menționat ca ambele sectoare sunt puse sub presiune și…

- Slovacia importa din Rusia aproape tot petrolul de care are nevoie, iar tara sustine ca are rezerve suficiente pentru 120 de zile. Din acestea motive, Slovacia va incerca sa obtina o exceptie de la orice embargou impotriva petrolului rusesc care va fi convenit de Uniunea Europeana in urmatorul sau pachet…

- Uniunea Europeana spera sa adopte a sasea runda de sanctiuni impotriva Rusiei la urmatoarea reuniune a Consiliului Afaceri Externe (CAE), a declarat Josep Borrell, seful diplomatiei europene.Josep Borrell a declarat intr-o conferinta de presa organizata in Ciudad de Panama, unde se afla intr-o vizita…