- Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, se declara „extrem de dezamagita” de decizia din Consiliul de Justitie si Afaceri Interne al UE ca Romania si Bulgaria sa nu fie admise inca in spatiul Schengen. Ea cere Consiliului UE „sa actioneze si sa se asigure ca este gasit un compromis”. „Sunt…

- Opoziția condusa de Austria va impiedica Bulgaria și Romania sa obțina joi aprobarea de a se alatura zonei Schengen, dar se așteapta ca cele 26 de țari membre sa admita Croația, transmite agenția Reuters, care citeaza surse diplomatice europene. Intrucat toate țarile membre trebuie sa fie de acord pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, inaintea participarii la Consiliului JAI, ca mandatul sau este unul foarte clar și simplu, respectiv va solicita dezbatere și vot pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen.”Orice compromis in interesul Romaniei il vom accepta”, a precizat…

- Romania cere un vot pe aderarea la Schengen la Consiliul Justitie si Afaceri Interne de joi, a declarat premierul Nicolae Ciuca. Pe agenda consiliului a fost publicata aderarea Romaniei alaturi de cea a Bulgariei, iar aderarea Croației a fost pusa separat pe ordinea de zi. „Dincolo de situația concreta…

- Croația ar trebui primita in Schengen, dar Romania și Bulgaria nu inca, spune ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner. Austria a ramas singura țara care se opune in acest moment admiterii Romaniei in spațiul comun european, dupa ce Olanda și Suedia au renunțat la obiecții. Intr-un interviu acordat…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer (OVP) a declarat marți, cu o zi inainte de o vizita la Zagreb, ca Viena nu are o problema cu aderarea Croației la Schengen și a subliniat ca aceasta țara iși protejeaza bine frontierele. In schimb, el a precizat ca Romania, Bulgaria și Ungaria lasa migranții ilegali…

- Consiliul UE, condus in a doua jumatate a anului 2022 de Cehia, a stabilit calendarul privind decizia de aderare la Schengen pentru trei state comunitare – Romania, Bulgaria si Croatia. Vor fi doua reuniuni europene in luna noiembrie, iar votul decisiv va avea loc pe 9 decembrie in Consiliul Justitie…