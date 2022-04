Președinta Parlamentului European cere embargou obligatoriu pentru importurile de energie din Rusia Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, le-a cerut luni liderilor din UE sa introduca „embargouri obligatorii” asupra importurilor de energie rusa si a acuzat Rusia ca a comis „crime de razboi” in Ucraina, relateaza AFP. „Europa trebuie sa isi accelereze politica de dependenta zero fata de Kremlin, sa se elibereze de aprovizionarile energetice ruse, sa introduca embargouri obligatorii si sa inceteze sa finanteze direct bombele”, a declarat Roberta Metsola in deschiderea sesiunii plenare a Parlamentului European la Strasbourg. Declaratia survine in contextul in care liderii celor 27… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana are mai mult de suferit decat Rusia, din cauza sanctiunilor impuse Moscovei, susține ministrul german al finantelor, Christian Lindner, care afirma ca Germania nu se poate lipsi ”pe termen scurt” de livrarile de gaze rusesti, relateaza AFP. ”Trebuie sa avem in vedere sanctiuni dure,…

- Palatul Elysee a reacționat sambata in urma convorbirii telefonice de sambata intre Vladimir Putin, Emmanuel Macron si Olaf Scholz, precizand ca acuzațiile președintelui Federației Ruse privind „incalcari flagrante” ale dreptului umanitar de catre fortele ucrainene sunt „minciuni”, relateaza AFP, citat…

- Invadarea Ucrainei de catre trupele rusești pune Europa, din multe puncte de vedere, in alerta. Razboiul care are ca miza cucerirea Kievului deschide tot felul de sertare și uși de dulapuri, pe care europenii le credeau inchise. Iar amenințarea lui Putin cu declanșarea bombei nucleare nu trece deloc…

- Cancelarul german Olaf Scholz a ajuns marți la Moscova intr-o misiune cu mize mari de a preveni razboiul. Acesta a fost evenimentul consemnat de toata media și apoi disecat de catre analiști. Vladimir Putin a inceput conferința de presa, spunand ca Germania este un „partener cheie al Rusiei” și ca ar…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat luni in capitala Ucrainei ca admiterea acestei tari in NATO nu se afla pe agenda organizatiei, in pofida a ceea ce sugereaza Rusia in cererile ei privind garantiile de securitate, insa presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca securitatea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a apreciat sambata ”angajamentul personal” al presedintelui francez Emmanuel Macron fata de strategia de ”disuasiune si dialog” a aliatilor occidentali in fata Rusiei, inaintea intalnirii pe care liderul de la Elysee o va avea luni la Moscova cu presedintele…

- Directorul general al UniCredit SpA, Andrea Orcel, a dezmintit speculatiile conform carora al doilea grup bancar italian ar putea fi interesat de banca de investitii Mediobanca din Italia, transmite Reuters. Exista optiuni mai bune pentru UniCredit in privinta fuziunilor si achizitiilor (M&A), a declarat…