Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj a anuntat, joi, ca noul antrenor al echipei este Eugen Neagoe (55 de ani). Acesta va debuta pe banca echipei ardelene la meciul din etapa a saptea a Superligii cu FC Voluntari, programat vineri, la ora 18.45. Neagoe ii succede lui Erik Lincar, care s-a despartit de nou-promobvata,…

- SCM Timisoara a mai facut un transfer „de afara”. „Leii” l-au adus pe americanul Eric Jamal McClellan, baschetbalist care a evoluat ultima data la Paralimni, in Cipru si care a semnat pe un an de zile. McClellan (29 ani) e originar din statul Texas, masoara 1,96 metri și evolueaza pe poziția 2. El a…

- Eurovisionul i-a deschis drumuri nebanuite și ii aduce notorietate și succes in continuare buzoianului Wrs! Reprezentantul Romaniei la Eurovision 2022 a lansat de cateva zile piesa „If You Were Alone” alaturi de frumoasa Andromache Ela, cantareața din Cipru care a facut furori la același concurs internațional…

- Autoritatile din Cipru au ordonat miercuri reintroducerea obligativitatii privind purtarea mastii sanitare in spatiile inchise pentru a combate pandemia de COVID-19, la doar o luna dupa eliminarea acestei restrictii, in contextul in care numarul infectarilor locale cu noul coronavirus a inceput din…

- Apa potabila furnizata dupa program, dimineața și seara, in mai multe comune din Alba. Care sunt intervalele orare, pe localitați Din cauza consumului foarte ridicat de apa potabila specific acestei perioade, rezervele din bazinele de inmagazinare ale operatorului Apa CTTA Alba sunt la nivelul critic,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au scazut cu 12,5% in luna mai, la 948.149 de unitati, a zecea luna de declin consecutiv, arata datele publicate, joi, de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), iar Bulgaria, Cipru si Romania au raportat cel mai semnificativ avans, potrivit…

- Una dintre modalitațile prevazute de lege pentru desfacerea casatoriei in Romania este divorțul pe cale amiabila și partajarea bunurilor comune pe cale amiabila existand un numar mare de persoane care prefera sa urmeze procedura divorțului și partajului pe cale notariala in Romania in detrimentul procedurii…

- Chiar daca vorbim despre relații personale sau profesionale, constant, de-a lungul vieții vom face o prima impresie și vom avea o prima impresie despre alții. Fie ca ne place sau nu, aceasta este influențata, in primul rand, de felul in care decidem sa ne prezentam, de la poziția corpului și mimica,…