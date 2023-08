Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, in timpul vizitei de lucru la Taraclia, șefa statului Maia Sandu, a facut un popas la Complexul etno-turistic „Gagauz Sofrasi”, din Congaz, cel mai mare sat din țara. Proprietara pensiunii, Ana Statova, a pornit acum șapte ani o afacere in turismul rural, comunica MOLDPRES cu referire…

- Școala Gimnaziala „Prof. Paul Banica” și Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Targoviște vor desfașura in perioada 7-11 august un proiect județean cu participare naționala și transnaționala: școala de vara din tinda bisericii “Maica Domnului-ocrotitoarea copiilor”. Sunt implicate școli…

- Se anunța o vara de neuitat pentru copiii și tinerii romani din afara țarii care vor veni in țara pentru a lua parte la programul „Taberele ARC 2023”. Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) a deschis joi, 6 iulie, Programul de Tabere ARC, ediția 2023, Dimitrie Onciul, la Centrul de agrement…

- In perioada 29 iunie – 2 iulie, in Padurea Baneasa – Federația Romana de Tir Sportiv – a avut loc o noua ediție ”Nostalgia”, ”festivalul care celebreaza viața și care prezinta intr-o maniera speciala trecutul și viitorul”. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 659, ediția print Organizatorii au…

- Primaria din Miresu Mare, Consiliul Județean Maramureș, , Scoala Gimnaziala Miresu Mare, Centrul pentru pastrarea si valorificarea culturii traditionale „Liviu Borlan” Maramures și Asociația cultural artistica „Copiii centenarului” organizeaza in perioada 30 iunie-2 iulie 2023 , a XIV-a editie a Festivaluluide…

- Președinta Maia Sandu a salutat-o astazi la Chișinau pe Luminița-Teodora Odobescu, Ministra de externe a Romaniei, aflata in prima sa vizita de la preluarea mandatului. „Am felicitat-o pe Ministra Odobescu cu prilejul noii funcții și i-am mulțumit ca Republica Moldova continua sa fie o prioritate pentru…

- Astazi, 1 Iunie , copiii au intrare gratuita la Rezervația ”Valea Zimbrilor -Vama Buzaului”, Cetatea Fagarașului si Herghelia de la Sambata de Jos. Intrarea tuturor copiilor in Rezervația ”Valea Zimbrilor-Vama Buzaului”, este gratuita de 1 IUNIE – Ziua Internaționala a Copilului, anunta primarul comunei,…

- Guvernul de la Varsovia va majora din 2024 valoarea alocatiei lunare pentru copii la 800 de zloti (193,13 dolari) per copil, de la 500 de zloti in prezent, a anuntat Jaroslaw Kaczynski, seful partidului aflat la guvernare in Polonia (PiS), transmite Reuters.Programul de sprijin pentru familii - "Family…