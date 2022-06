Stiri pe aceeasi tema

- Nicu Popescu, ministrul de externe al Republicii Moldova, spune ca „elemente interne” din regiunea separatista prorusa Transnistria incearca sa destabilizeze zona și sa alimenteze tensiunile, in timp ce țara sa continua eforturile de aderare la Uniunea Europeana, relateaza agenția Reuters, preluata…

- Vitali Ignatiev, care detine functia de ministru de externe in guvernul autoproclamat al Transnistriei, a declarat miercuri intr-un interviu acordat prin videoconferinta agentiei Reuters ca „situatia este alarmanta, deoarece Transnistria a suferit atacuri teroriste”. Ignatiev a reluat acuzatiile separatistilor…

- Uniunea Europeana are „datoria” sa sustina Republica Moldova, a spus presedintele Consiliului European, Charles Michel, in cursul unei vizite la Chisinau. El a adaugat ca Bruxelles-ul ia in considerare un sprijin militar suplimentar pentru autoritatile moldovene. Vizita lui Michel in Republica Moldova are…

- Cei din regiunea separatista pro-rusa Transnistria au declarat miercuri ca au fost trase focuri de arma dinspre Ucraina spre un sat in care se afla un depozit de muniție. Ministerul de Interne al regiunii care se invecineaza cu sud-vestul Ucrainei a afirmat ca mai multe drone au fost detectate zburand…

- Republica Moldova a primit chestionarul de la Comisia Europeana pentru completare pe data 11 aprilie, in Luxemburg. Documentul i-a fost transmis vicepremierului și ministrului de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu,, de catre comisarul pentru vecinatate si extindere Oliver Varhelyi, relateaza…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a acuzat ca armata lui Vladimir Putin ca vrea sa recruteze cetațeni moldoveni, potrivit Reuters. Declarațiile vin la cateva zile dupa ce serviciile de informații militare britanice au transmis ca Moscova incearca sa-și reinnoiasca forțele in…

- Prețul gazelor naturale vandute de Rusia catre Republica Moldova a crescut de mai mult de doua ori, pana la 1.193 dolari pe mia de metri cubi pentru luna aprilie, a anunțat Vadim Ceban, șeful companiei Moldovagaz, citat de Reuters . Fosta republica sovietica a platit un preț de 547 de dolari pe mia…

- Mai multi donatori europeni si internationali au convenit marti sa ofere Republicii Moldova ajutoare in valoare de 695 de milioane de euro, transmite Reuters. Tara este cea mai saraca din Europa si a primit pana acum peste 100.000 de refugiati ucraineni. Dupa conferinta de la Berlin a donatorilor, sefa…