Stiri pe aceeasi tema

- Președintele kosovar Vjosa Osmani i-a cerut președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, sa foloseasca influența Washingtonului intre statele membre NATO pentru a ajuta țara sa se alature alianței militare.

- Presedinta Kosovo, Vjosa Osmani, i-a cerut presedintelui american Joe Biden sa se foloseasca de influenta Washingtonului in randul statelor membre ale NATO pentru a-i ajuta tara sa adere la alianta militara. Intr-o scrisoare trimisa lui Biden la data de 10 martie, Osmani afirma ca dupa invazia Ucrainei…

- Globalworth, cel mai mare investitor de birouri din Europa Centrala și de Est, susține eforturile de ajutor umanitar in contextul razboiului din Ucraina, oferind 12.000 de metri patrați din portofoliul din Romania și Polonia, sub motto-ul ”Space for Ukraine”. Spațiile vor fi utilizate pentru a gazdui…

- Intalnirea celor doi șefi de stat va avea loc marți de la ora 15.30 la Palatul Cotroceni.Oficialii romani au primit mai multe vizite in contextul razboiului de la granița. De departe, un impact puternic a avut venirea la București a vicepreședintelui SUA - Kamala Harris. A fost prima vizita a vicepreședintei…

- Ruxandra Mercea, directoarea școlii internaționale Transylvania College, a lansat in aceasta saptamana o inițiativa concreta adresata membrilor comunitații din jurul școlii (elevi, parinți, profesori și familiile acestora), precum și refugiaților - elevi și parinți veniți din Ucraina, pe care ii vor…

- PSD se mentine pe primul loc in intentiile de vot, PNL revine pe locul al doilea, iar AUR scade cu aproape 4 procente, coborind pe pozitia a treia, releva un sondaj national INSCOP MONITOR, realizat pe baza datelor culese in intervalul 2-7 martie 2022, dupa invazia Rusiei asupra Ucrainei.

- Romania are suficiente stocuri de gaze in depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece. Aceasta a fost una dintre concluziile sedintei unui grup de lucru convocat de premierul Nicolae Ciuca, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia. Totodata, Guvernul susține ca monitorizeaza și evalueaza intrarile…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a transmis sambata „apreciere fața de angajamentul SUA pentru securitatea euro-atlantica, respectiv intarirea posturii de aparare și descurajare la Marea Neagra”, cu ocazia unei discuții telefonice cu omologul sau american, Lloyd Austin, privind criza de securitate…