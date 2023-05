Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Georgian Airways i-a interzis duminica presedintei tarii sa mai foloseasca serviciile companiei dupa ce aceasta a anuntat ca va boicota linia aeriana pentru ca a reluat zborurile cu Rusia, relateaza duminica agentia TASS, preluata de Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a parut sa confirme duminica pierderea orasului Bahmut in fata trupelor ruse, cand a fost intrebat inaintea unei intalniri cu Joe Biden daca localitatea se mai afla sub controlul Kievului, relateaza Reuters si AFP. „Cred ca nu”, a afirmat presedintele ucrainean.…

- Reluarea zborurilor intre Rusia și Georgia, dupa o pauza de patru ani și in ciuda avertismentelor Occidentului, a generat proteste la Tbilisi, prima cursa care a aterizat in capitala georgiana fiind intampinata de manifestanți cu pancarte pe care era scris mesajul: "Nu sunteți bineveniți", scrie BBC.

- Președinta Georgiei, Salome Zurabișvili, a reacționat la decizia autoritaților ruse de a anula regimul de vize și de a relua traficul aerian, relateaza BBC . „O alta provocare ruseasca! Reluarea zborurilor directe și abolirea regimului de vize cu Georgia sunt inacceptabile atata timp cat Rusia iși…

- Ministerul Economiei din Rusia a revizuit in crestere previziunile privind evolutia PIB-ului in 2023, de la un declin de 0,8% la un avans de 1,2%, dar a inrautatit previziunile pentru 2024, in contextul tendintei care indica perspective de crestere pe termen lung mai lente, transmite Reuters, scrie…

- Statele Unite au impus sanctiuni impotriva a peste 120 de noi persoane si entitati din peste 20 de tari, in cadrul seriei de sanctiuni legate de invazia Rusiei in Ucraina, a anuntat intr-o declaratie secretarul american de stat Antony Blinken, transmite agenția Reuters, preluata

- Un vulcan activ din Peninsula Kamceatka, situata in Orientul Indepartat al Rusiei, a continuat sa erupa miercuri, conform unui institut stiintific, aruncand in atmosfera o coloana de cenusa pana la 10 km altitudine. O avertizare cod rosu pentru aviatie ramane in vigoare, transmite Reuters.Siveluci,…

- Atacurile masive cu rachete si drone rusesti in care au fost ucise cel putin noua persoane, joi, 9 martie, in Ucraina, sunt „brutale” si „nejustificate”, a denuntat Casa Alba, relateaza AFP. Este „covarsitor sa vedem aceste atacuri brutale, nejustificate asupra infrastructurilor civile din Ucraina”,…