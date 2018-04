Park, prima femeie aleasa presedinte in Coreea de Sud si care a fost destituita si arestata in martie 2017, a fost gasita vinovata in 16 capete de acuzare, printre care coruptie, abuz de putere, mita si dezvaluirea de secrete de stat. Park a fost amendata si cu 18 miliarde de woni.



Procurorii cautau sa obtina o condamnare de 30 de ani de inchisoare pentru Park si ca aceasta sa plateasca o amenda de 118,5 miliarde de woni (112 milioane de dolari).