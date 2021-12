Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca “vaccinarea trebuie sa fie un act voluntar”. El a fost fost intrebat de un reporter despre declarația președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind posibilitatea introducerii obligativitații vaccinarii anti-COVID. “Sunt tot felul de discuții. Eu aș fi puțin mai reținut. Vaccinarea trebuie sa fie un act […] The post Președinta Comisiei Europene vorbește despre vaccinarea obligatorie. Rafila: “Eu aș fi puțin mai reținut” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .