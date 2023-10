Stiri pe aceeasi tema

- Europa va deschide un coridor aerian umanitar catre Fasia Gaza, a anuntat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declarand ca palestinienii din Gaza "nu pot plati pretul barbariei Hamas", relateaza AFP."Palestinienii din Gaza au nevoie de ajutor umanitar", asa ca "deschidem un coridor…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat sambata triplarea ajutorului umanitar, pana la 75 de milioane de euro, pentru populatia din Fasia Gaza, informeaza Agerpres. ”Comisia Europeana va creste imediat cu 50 de milioane de euro pachetul actual de ajutor umanitar prevazut pentru…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis vineri premierului israelian Benjamin Netanyahu ca Europa este "alaturi de Israel", care are "dreptul sa se apere" in fata "atrocitatilor comise de Hamas", relateaza France Presse."Acesta este cel mai abominabil atac impotriva evreilor…